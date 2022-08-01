Как действовать, чтобы вырастить плоды огурцов в пластиковых бутылках

Использование пластиковых бутылок для выращивания огурцов может быть очень практичной и удобной огородной тактикой.

Народные методы выращивания огородных культур способны поразить своим смекалистым подходом. К таким вариантам и относится выращивание огурцов в пластиковых бутылках. Более того, техника такого выращивания далеко не одна, и каждый огородник, который хочет собирать урожай с удобством, может выбрать собственный, который в наибольшей степени ему подходит.

Первая технология наверняка заинтересует тех владельцев, у которых участок по площади сравнительно небольшой, и экономия пространства играет большую роль. Для ее реализации потребуются пластиковые бутылки, почва, веревки и крепления к вертикальной поверхности, и, собственно, сама поверхность, желательно находящаяся в тени. Ею может быть фрагмент забора или стенка.

Пластиковые бутылки нужно будет наполнить питательным грунтом и закрепить на вертикали. Предварительно в бутылке необходимо вырезать боковую часть и поместить туда огуречные семена.

Другой способ заключается в предварительном проращивании семян. Их необходимо замочить сначала на полчаса в перманганате калия и прорастить, поместив во влажную ткань. Готовить высадку в грунт необходимо в апреле. Почву нужно перекопать, удобрить куриным пометом, сформировать грядки. После этого готовую грядку нужно оставить отдохнуть на два дня.

Перед посадкой следует разрыхлить землю с одним литром золы, в центре грядки сформировать канавку шириной тридцать сантиметров и глубиной в десять. Расстояние между лунками должно быть не менее двадцати сантиметров. В сами лунки нужно влить разогретый раствор перманганата калия.

В каждую лунку высаживается по три пророщенных семечка, и засыпается, после чего лунки нужно прикрыть разрезанной поперек половинкой пластиковой бутылки с пробкой. Затем нужно утеплить грядку, натянув пленку.

Когда появятся ростки, пробки нужно будет открутить, грунт пролить водой и поднять пленку, чтобы растения получали больше кислорода. Окончательно бутылки можно будет убрать, когда огурцы уже разрастутся, и не будут вмещаться в емкость.

Отличным решением будет выращивание огурцов в стаканчиках из пластиковых бутылок. Для этого нужно сформировать траншею глубиной семьдесят сантиметров, заполнить ее травой, утрамбовать, залить кипятком и присыпать грунтом. Потом сформировать лунки, которые надлежит заполнить золой и навозом, и поместить туда по два ростка огурцов каждую.

Ростки будут располагаться в стаканчиках с отверстиями внизу, чтобы корневая система получала достаточно питания. Сверху на металлический каркас надевается пленка для утепления, которую можно снять к середине июня. По краям грядки нужно поместить двухметровые деревянные бруски: один под наклоном, другой вертикально, а внутри сделать рейки. По мере роста огурцы привязываются к рейкам веревкой, чтобы усилить доступ солнечного света.