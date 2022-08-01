Садоводы раскрыли секреты осенней посадки нарциссов

Для посадки нарциссов осенью нужно подобрать такое время, чтобы у них была возможность подготовиться к холодам. Лучше делать это за месяц до заморозков.

Сажать нарциссы раньше этого срока не рекомендуется, поскольку это может привести к росту зелени. Тогда цветы могут погибнуть. Оптимальное время для посадки – последняя декада сентября.

Для начала нужно подобрать подходящее место: солнечное или с небольшим затенением, с защитой от продувания. Для нарциссов подходит слабокислый или нейтральный грунт.

Сажать луковицы в низине или в тяжелом грунте нежелательно, поскольку они могут сгнить из-за застоя воды. Не следует выбирать место, где ранее росли луковичные.

Важно выбирать плотные луковки без следов повреждения, например, темных пятен. Их следует продезинфицировать, для этого используются фунгициды или раствор марганцовки.

Почву нужно перекопать, внести удобрение, разрыхлить и выковать ямки. Их проливают, на дно помещают песок для дренажа, а затем луковицы чуть вдавливают в грунт. Сверху их засыпают почвой и поливают.

После высаживания растениям не нужен уход, за исключением одного случая – очень сухой погоды. В такой ситуации потребуется дополнительный полив.

Нарциссы расцветают раньше многих других цветов и долго радуют своей красотой.