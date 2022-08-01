Агрономы объяснили, как посадить абрикос, чтобы получать с него хороший урожай
Абрикос – одно из самых требовательных к уходу плодовых деревьев. Но при соблюдении некоторых правил урожай будет радовать долгие годы.
Лучше всего сажать абрикос в апреле. Это нужно обязательно сделать до того, как на дереве начнут появляться бутоны. Можно попробовать посадить растение и в середине осени.
Для посадки нужно подобрать свободный участок как минимум в 5 квадратных метров, иначе деревья будут конкурировать между собой и плохо расти.
Для посадки абрикоса нужно выкопать яму глубиной и шириной по 80 см. В ее центре ставится колышек, который выступает над поверхностью грунта примерно на 50 см.
На дно ямы засыпают щебень, чтобы обеспечить дренаж. Почву, выкопанную из ямы, смешивают с перегноем и торфом, добавляют суперфосфат и древесную золу.
Саженец помещают в лунку так, чтобы корневая шейка выступала из земли на 5 см. Растение прикапывают, уплотняют землю вокруг его ствола.
Сразу после посадки абрикос нужно хорошо полить. На один саженец уйдет примерно 20 л воды. Впоследствии полив должен быть регулярным.
По мере роста абрикоса необходимо регулярно осматривать дерево, чтобы вовремя заметить признаки болезней или появления вредителей и принять меры.
Опубликовано: Светлана Репина
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