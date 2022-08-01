Агрономы объяснили, как посадить абрикос, чтобы получать с него хороший урожай

Абрикос – одно из самых требовательных к уходу плодовых деревьев. Но при соблюдении некоторых правил урожай будет радовать долгие годы.

Лучше всего сажать абрикос в апреле. Это нужно обязательно сделать до того, как на дереве начнут появляться бутоны. Можно попробовать посадить растение и в середине осени.

Для посадки нужно подобрать свободный участок как минимум в 5 квадратных метров, иначе деревья будут конкурировать между собой и плохо расти.

Для посадки абрикоса нужно выкопать яму глубиной и шириной по 80 см. В ее центре ставится колышек, который выступает над поверхностью грунта примерно на 50 см.

На дно ямы засыпают щебень, чтобы обеспечить дренаж. Почву, выкопанную из ямы, смешивают с перегноем и торфом, добавляют суперфосфат и древесную золу.

Саженец помещают в лунку так, чтобы корневая шейка выступала из земли на 5 см. Растение прикапывают, уплотняют землю вокруг его ствола.

Сразу после посадки абрикос нужно хорошо полить. На один саженец уйдет примерно 20 л воды. Впоследствии полив должен быть регулярным.

По мере роста абрикоса необходимо регулярно осматривать дерево, чтобы вовремя заметить признаки болезней или появления вредителей и принять меры.