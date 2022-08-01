Чай Lipton, Saito и Brooke Bond исчезнут с российских прилавков до конца года
Британская чайная компания Ekaterra заявила о решении покинуть российский рынок до конца 2022 года.
В понедельник, 1 августа 2022 года, пресс-служба международной компании-производителя чая «Экатерра» заявила о решении руководства прекратить производство и продажу продукции на территории России.
Отмечается, что до конца этого года из российских магазинов исчезнет весь ранее представленный ассортимент чаёв Lipton, Saito и Brooke Bond, которые выпускались компанией «Экатерра».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Агрономы назвали самые эффективные подкормки для малины после сбора ягод
На границе Сербии и Косова начались бои
МИД Швеции вызвало российского чрезвычайного и полномочного посла из-за публикации о наёмнике
Кречмер раскрыл «горькую правду» о значении российского газа для Германии