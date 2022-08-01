Чай Lipton, Saito и Brooke Bond исчезнут с российских прилавков до конца года

Британская чайная компания Ekaterra заявила о решении покинуть российский рынок до конца 2022 года.

В понедельник, 1 августа 2022 года, пресс-служба международной компании-производителя чая «Экатерра» заявила о решении руководства прекратить производство и продажу продукции на территории России.

Отмечается, что до конца этого года из российских магазинов исчезнет весь ранее представленный ассортимент чаёв Lipton, Saito и Brooke Bond, которые выпускались компанией «Экатерра».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 