Чай Lipton, Saito и Brooke Bond исчезнут с российских прилавков до конца года

Британская чайная компания Ekaterra заявила о решении покинуть российский рынок до конца 2022 года.

В понедельник, 1 августа 2022 года, пресс-служба международной компании-производителя чая «Экатерра» заявила о решении руководства прекратить производство и продажу продукции на территории России.

Отмечается, что до конца этого года из российских магазинов исчезнет весь ранее представленный ассортимент чаёв Lipton, Saito и Brooke Bond, которые выпускались компанией «Экатерра».