Reuters: Северная Корея готовится к проведению нового ядерного испытания

Госсек США Энтони Блинкен заявил, что Северная Корея начала активную подготовку к испытания нового ядерного оружия.

В понедельник, 1 августа 2022 года, международное новостное агентство «Рейтер» сообщило, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Этони Блинкен в пресс-конференции заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика планирует провести ядерное испытание.

Блинкен утверждает, что в настоящее время Вооружённые силы КНДР ведут подготовку к седьмому по счёту испытания по подрыву нового атомного оружия на территории Северной Кореи.