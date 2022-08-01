Reuters: Северная Корея готовится к проведению нового ядерного испытания
Госсек США Энтони Блинкен заявил, что Северная Корея начала активную подготовку к испытания нового ядерного оружия.
В понедельник, 1 августа 2022 года, международное новостное агентство «Рейтер» сообщило, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Этони Блинкен в пресс-конференции заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика планирует провести ядерное испытание.
Блинкен утверждает, что в настоящее время Вооружённые силы КНДР ведут подготовку к седьмому по счёту испытания по подрыву нового атомного оружия на территории Северной Кореи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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