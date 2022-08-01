В Витебске неизвестный мужчина напал на девушку ночью: спасти ей жизнь врачам не удалось
Девушка 25 лет скончалась в витебской больнице, медики несколько дней боролись за ее жизнь. Нападение случилось 24 июля в два часа ночи.
Происшествие случилось на улице Воинов-интернационалистов на АЗС.
Неизвестный нанес девушке удары неустановленным предметом, от чего она получила серьезные травмы.
Пострадавшая была доставлена в больницу.
1 августа девушка умерла, не смотря на старания медиков.
Личность нападавшего устанавливается. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Известно, что преступник был в черной майке с короткими рукавами, спортивных брюках, черных кроссовках с подошвой белого цвета, при нем была черная сумка.
Сотрудники правоохранительных органов опубликовали видео, полученное с места происшествия.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить в милицию.
Опубликовано: Храмова Оксана
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