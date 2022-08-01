США, Франция и Великобритания заявили РФ прекратить ядерную риторику
Собрание министров МИД после Конференции, на котором обсудили и выдвинули свои требования США, Франция и Великобритания для России.
Ожесточенная борьба Запада с Россией - то, за чем увлеченно смотрит мир.
В первую очередь Евросоюз просит Россию быть лучше и начать соблюдать все полученные международные правила, которые были созданы десятилетиями.
Даже что касается военной техники и оружия Европе хочется занять более пассивную позицию.
Также министры МИД США, Франции и Великобритании просят перестать пугать мир ядерной риторикой, которая может привести к катастрофе и ядерному конфликту.
Запад требует обуздания амбиций у президента Владимира Путина и перестать сражаться в гонке за самое мощное оружие. И хотя негласно, но так и происходит.
Америка и Россия уже не единожды начинают спор о том, у кого та или иная система лучше.
Встреча министром МИД проходила в Нью-Йорке.
Основополагающий повод оказалась конференция, где зачитывался Договор о нераспространении ядерного оружия.
По официальной версии и мнению европейских и западных лидеров, ядерная война это априори проигрыш со всех сторон. В данном споре явно не будет победивших, лишь одни потери.
Опубликовано: Силивончик Алина
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