США, Франция и Великобритания заявили РФ прекратить ядерную риторику

Собрание министров МИД после Конференции, на котором обсудили и выдвинули свои требования США, Франция и Великобритания для России.

Ожесточенная борьба Запада с Россией - то, за чем увлеченно смотрит мир.

В первую очередь Евросоюз просит Россию быть лучше и начать соблюдать все полученные международные правила, которые были созданы десятилетиями.

Даже что касается военной техники и оружия Европе хочется занять более пассивную позицию.

Также министры МИД США, Франции и Великобритании просят перестать пугать мир ядерной риторикой, которая может привести к катастрофе и ядерному конфликту.

Запад требует обуздания амбиций у президента Владимира Путина и перестать сражаться в гонке за самое мощное оружие. И хотя негласно, но так и происходит.

Америка и Россия уже не единожды начинают спор о том, у кого та или иная система лучше.

Встреча министром МИД проходила в Нью-Йорке.

Основополагающий повод оказалась конференция, где зачитывался Договор о нераспространении ядерного оружия.

По официальной версии и мнению европейских и западных лидеров, ядерная война это априори проигрыш со всех сторон. В данном споре явно не будет победивших, лишь одни потери.