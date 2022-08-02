Белый дом назвал несерьёзным предложение России по обмену заключёнными

Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер назвала несерьёзным встречное предложение России по обмену заключёнными с США.

Утром 2 августа спикер пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Россия сделала встречное предложение Соединённым Штатам по обмену заключёнными, которое было расценено официальным Вашингтоном как несерьёзное. Жан-Пьер утверждает, что США не станут вести переговоры в ключе, предлагаемом Россией.

Напомним, что накануне власти Соединённых Штатов предложили Кремлю обменять арестованного в США россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, которые заключены под стражу в РФ.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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