Белый дом назвал несерьёзным предложение России по обмену заключёнными

Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер назвала несерьёзным встречное предложение России по обмену заключёнными с США.

Утром 2 августа спикер пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Россия сделала встречное предложение Соединённым Штатам по обмену заключёнными, которое было расценено официальным Вашингтоном как несерьёзное. Жан-Пьер утверждает, что США не станут вести переговоры в ключе, предлагаемом Россией.

Напомним, что накануне власти Соединённых Штатов предложили Кремлю обменять арестованного в США россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, которые заключены под стражу в РФ.