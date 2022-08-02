Медведев назвал Казахстан искусственным государством

Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что Казахстан является искусственным государством.

В ночь на 2 августа официальный аккаунт "Вконтакте" бывшего российского президента Дмитрия Медведева опубликовал три сообщения, в котором политик назвал Казахстан искусственным государством, напомнив, что северные земли этой страны активно осваивались русскими, где строились русские города. Также Медведев допустил, что Южная Осетия, Абхазия и Грузия могут объединиться в составе России.

Примечательно, что спустя десять минут от публикации трёх постов Дмитрий Медведев принял решение об их удалении из публичного интернет-пространство, однако пользователи успели сделать скриншоты сообщений.