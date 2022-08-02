Аэропорт Тайбэя получил 3 сообщения о минировании из-за визита Пелоси в Тайвань

Аэропорт столицы Тайваня Тайбэй получил три сообщения об угрозе минирования утром 2 августа.

Во вторник утром стало известно, что злоумышленники адресовали три сообщения о минировании администрации аэропорта "Таоюань" в столице Тайваня на фоне данных о том, что сегодня вечером американский политик Нэнси Пелоси должна прибыть на Тайвань вопреки угрозам правительства и армии Китая.

Примечательно, что местные тайваньские СМИ утверждают о том, что Нэнси Пелоси должна прилететь на другой аэропорт, который не был минирован.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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