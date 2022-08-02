Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань

Китайский флот вывел два крупных авианосца в морское пространство из-за скорой высадки Нэнси Пелоси на тайваньском острове.

Утром 2 августа стало известно, что китайские авианосцы вышли в открытое море, а войска НОАК начали военные учения в 150 километрах от Тайваня, закрыв воздушное пространство в регионе. Армия США также вывела авианосцы в тайваньский пролив: изначально туда прибыл авианосец "Гарри Труман" в составе ударной группы кораблей, однако теперь его сопровождает другое авианосное судно.

В то же время армия Тайваня наращивает группировку истребителей в прибрежных регионах, куда были переброшены восемь самолётов французского производства.