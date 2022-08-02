Politico: Китай и США пришли к компромиссу о визите Пелоси на Тайвань

Агентство Politico утверждает, что Минобороны Китая и Пентагон ведут тайные переговоры о предстоящей поездке Нэнси Пелоси на тайваньский остров.

Утром 2 августа информационное агентство Politico опубликовало новую статью, в которой сообщило, что высокопоставленные военные из США и Китая пришли к компромиссной сделке о высадке Нэнси Пелоси на Тайвань. Такой вывод журналисты Politico делают на основании того, что армии КНР и Соединённых Штатов стягивают большое количество военной техники в тайваньский пролив.

По мнению сотрудников Politico, скопление флота и авиации войск Китая и США недалеко от Тайваня нужно для контроля над напряжённой ситуацией обеими сторонами, однако армия КНР не будет прямо препятствовать высадке Нэнси Пелоси на Тайване.