Помидоры вверх ногами: американская технология выращивания

Как нужно высаживать и ухаживать за томатами, если вы решили вырастить их вверх тормашками.

Выращивание помидоров вверх ногами, независимо делать это в ведрах или специальных емкостях, очень востребованный и признанный способ в первую очередь потому, что он существенно снижает необходимость в больших пространствах, и повышает при правильном исполнении урожайность культуры.

Изначально он получил распространение среди американских фермеров, а в дальнейшем этот агротехнический прием перекочевал и в традиции огородничества других стран.

Чтобы посадить томаты вверх тормашками потребуется большое ведро объемом не менее пяти галлонов либо же аналогичный по вместимости горшок для домашних растений. При использовании ведра нужно будет предварительно в нижней его части вырезать отверстие в три-четыре дюйма диаметром.

Понадобится вам также и готовая рассада. Она должна быть крепкой и здоровой, в противном случае бороться с вредителями или болезнями при таком нетрадиционном методе выращивания может быть проблематичным.

Очень хорошо себя чувствуют при перевернутом выращивании томаты мелких сортов черри и Рома, но и крупноплодные тоже можно смело высаживать таким способом.

Корневой шар томатной рассады нужно будет аккуратно вместить в полое пространство емкости через вырезанное нижнее отверстие ведра, а затем заполнить свободное пространство увлажненным грунтом.

Почему именно увлажненным? Это принципиальный вопрос при данной методике, поскольку от наличия влаги в питательной земле будет зависеть в дальнейшем, насколько рассада сможет вбирать в себя необходимое количество воды для здорового роста и развития. Посадка в сухую землю спровоцирует и дальнейшее недополучение воды помидорами, отчего они могут начать усыхать, болеть, а завязи могут останавливаться в развитии.

После этого нужно будет повесить рассаду в таком месте, где растение сможет находиться на солнце не менее шести часов ежедневно. Помидоры достаточно светолюбивая культура, поэтому данный вопрос также является принципиальным.

При умеренной температуре помидорам будет достаточно ежедневного полива, но, если температура поднялась до плюс двадцати девяти по Цельсию, поливать их нужно, чтобы почва не пересыхала уже дважды в день.

Подвешивать емкость с перевернутыми томатными кустиками можно на манер цветочного кашпо, а потому выращивание их на балконе вполне реальная перспектива и для тех, у кого нет дачного участка, где можно полноценно реализовать свои огороднические амбиции.