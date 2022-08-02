40-летняя многодетная мать Нина Банная завоевала корону «Миссис Россия 2022»

В конкурсе, который прошел в Москве 1 августа, приняли участие 25 россиянок в возрасте от 21-го года до 64-х лет.

40-летняя москвичка Нина Банная завоевала титул "Миссис Россия-2022". Женщина замужем, она мать троих детей и владелица международного гостиничного бизнеса.

Банная ведет активную жизнь, обожает спорт. В личном блоге москвичка часто делится своими представлениями о красоте, сообщает СтарХит.

«Афоризмов, цитат про красоту - великое множество. Самая известная гласит, что "красота ― страшная сила". Ее произнесла героиня Фаины Раневской. А Мерилин Монро утверждала, что "красота — это свобода»". В свою очередь, Конфуций заявил: "Красота есть во всем, однако не всем дано ее видеть», - бизмесвумен подчеркнула, что она видит красоту во всех ее проявлениях и хочет делиться ею со всеми.

Чтобы завоевать корону победительницы, Нине пришлось обойти множество соперниц: вместе с ней за титул сражались 25 участниц конкурса.

К слову, Банная растрогала зрителей и своим признанием любви к родному городу - Москве. Она считает ее "городом дорог, городом возможностей". По словам Нины, многогранность столицы "будоражит воображение", даже если ты "живешь тут всю свою жизнь".

А своим самым любимым местом в Москве женщина назвала Красную площадь, которую считает "центром истории".

Помимо титула, короны и подарков, "Миссис Россия-2022" завоевала возможность сняться в киносериале «Зины в деле», в котором одну из главных ролей играет актриса Олеся Железняк.