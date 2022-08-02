ТАСС: Бойцы Азова занимались каннибализмом
Российское информационное агентство ТАСС написало, что бойцы "Азова" были каннибалами.
Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что в признанном в России террористическим нацбатальоне "Азов" практиковался каннибализм.
Источник ссылается на слова председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волкова.
Волков рассказал об этом во время заседания в Верховном суде Российской Федерации по поводу полка "Азов",
"Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных боевиков сообщил в Верховном суде РФ, что в украинском националистическом полку "Азов" практиковалось людоедство", - передает ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира
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