ТАСС: Бойцы Азова занимались каннибализмом

Российское информационное агентство ТАСС написало, что бойцы "Азова" были каннибалами.

Российское информационное агентство ТАСС сообщает, что в признанном в России террористическим нацбатальоне "Азов" практиковался каннибализм.

Источник ссылается на слова председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волкова.

Волков рассказал об этом во время заседания в Верховном суде Российской Федерации по поводу полка "Азов",

"Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных боевиков сообщил в Верховном суде РФ, что в украинском националистическом полку "Азов" практиковалось людоедство", - передает ТАСС.

Опубликовано: Николай Скира

 

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