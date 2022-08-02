Напряженность между Китаем и США нарастает, самолет Нэнси Пелоси летит к Тайваню

Самолет спикера Палаты представителей США направляется к Тайваню. Тайвань и Китай перешли в состояние повышенной боевой готовности.

Китайские военные самолеты пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив. Обычно авиалайнеры сторон не пересекают данную линию.

Китай начал переброску оперативно-тактических баллистических ракет, а также межконтинентальных ракет, предполагаемая дальность которых может достигать 15 000 км.

Каждая такая ракета может нести 5-8 водородных боеголовок. Китайские военные стягивают к Тайваню бронетехнику.

По пляжу китайской провинции Фуцзянь прошли БМП-амфибии, которые могут преодолевать водные преграды с десантом на борту.

Американская сторона подогнала авианосец с ударной группировкой. США заявили, что у Китая нет причин превращать возможный визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в конфликт.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Пекину не следует использовать визит Нэнси Пелоси в качестве предлога для усиления агрессивной военной активности в Тайваньском проливе или вокруг него.

Противостояние между США и Китаем из-за Тайваня повышает риски для одного из самых загруженных морских путей в мире. Даже незначительное нарушение может отразиться на цепочках поставок.