Напряженность между Китаем и США нарастает, самолет Нэнси Пелоси летит к Тайваню
Самолет спикера Палаты представителей США направляется к Тайваню. Тайвань и Китай перешли в состояние повышенной боевой готовности.
Китайские военные самолеты пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив. Обычно авиалайнеры сторон не пересекают данную линию.
Китай начал переброску оперативно-тактических баллистических ракет, а также межконтинентальных ракет, предполагаемая дальность которых может достигать 15 000 км.
Каждая такая ракета может нести 5-8 водородных боеголовок. Китайские военные стягивают к Тайваню бронетехнику.
По пляжу китайской провинции Фуцзянь прошли БМП-амфибии, которые могут преодолевать водные преграды с десантом на борту.
Американская сторона подогнала авианосец с ударной группировкой. США заявили, что у Китая нет причин превращать возможный визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в конфликт.
Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Пекину не следует использовать визит Нэнси Пелоси в качестве предлога для усиления агрессивной военной активности в Тайваньском проливе или вокруг него.
Противостояние между США и Китаем из-за Тайваня повышает риски для одного из самых загруженных морских путей в мире. Даже незначительное нарушение может отразиться на цепочках поставок.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Флот Китая вывел два авианосца в море перед высадкой пелоси на Тайвань
Успенская высказалась по поводу звёзд, покинувших Россию
Полковник США Макгрегор обвинил Пентагон в афере с выделенными Украине деньгами
Кремль напомнил США, что время для переговоров по ядерному оружию истекает
Чубайс срочно госпитализирован в Европе с синдромом Гийена-Барре