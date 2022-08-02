Борт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня

Самолёт с Нэнси Пелоси успешно приземлился в аэропорту столицы Тайваня, городе Тайбэй.

Борт с главой Палаты Представителей Соединённых Штатов Америки Нэнси Пелоси совершил успешную посадку в один из аэропортов Тайваня.

Как стало известно, самолёт с главой нижней палаты американского Конгресса сел в Тайбэе.

Ранее стало известно, что Китайская Народная Республика назвала визит Пелоси на Тайвань вмешательством во внутренние дела Китая.