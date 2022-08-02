Борт Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня
Самолёт с Нэнси Пелоси успешно приземлился в аэропорту столицы Тайваня, городе Тайбэй.
Борт с главой Палаты Представителей Соединённых Штатов Америки Нэнси Пелоси совершил успешную посадку в один из аэропортов Тайваня.
Как стало известно, самолёт с главой нижней палаты американского Конгресса сел в Тайбэе.
Ранее стало известно, что Китайская Народная Республика назвала визит Пелоси на Тайвань вмешательством во внутренние дела Китая.
Опубликовано: Николай Скира
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