Вирус полиомиелита присутствовал в сточных водах пригорода Нью-Йорка за месяц до выявления первого заражения

Представители сферы здравоохранения штата Нью-Йорк заявили, что вирус полиомиелита присутствовал в сточных водах за месяц до того, как было объявлено о подтвержденном случае заболевания.

Обнаружение болезни в образцах сточных вод, собранных в июне, означает, что вирус присутствовал в сообществе до того, как диагноз жителя округа Рокленд был обнародован 21 июля.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что присутствие вируса в сточных водах указывает на то, что в сообществе может быть больше людей, выделяющих вирус со своим стулом.

Однако CDC добавил, что новых случаев выявлено не было, и пока неясно, активно ли вирус распространяется в Нью-Йорке или где-либо еще в Соединенных Штатах.

Лабораторные тесты также подтвердили, что штамм в этом случае генетически связан с штаммом, обнаруженным в Израиле, хотя это не означает, что пациент ездил в Израиль.

CDC заявил, что генетическое секвенирование также связало его с образцами очень заразного и опасного для жизни вируса в Великобритании.

Комиссар штата по здравоохранению доктор Мэри Бассетт заявила, что учитывая, как быстро может распространяться полиомиелит, сейчас самое время для каждого взрослого, родителя и опекуна как можно скорее сделать себе и своим детям прививку.

Не существует лекарства от полиомиелита, который в некоторых случаях может вызвать необратимый паралич, но его можно предотвратить с помощью вакцины, выпущенной в 1955 году.