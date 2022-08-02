Вашингтон отказался признавать визит Пелоси на Тайвань нарушением суверенитета КНР

Белый дом сказал, что визит Пелоси на Тайвань не является нарушением суверенитета Китая.

Белый дом спокойно реагирует на комментарии властей Китая и утверждает, что никиких нарушений суверенитета не существует. Но так ли это?

Свое мнение высказал Джон Кирби, который является членом национальной безопасности Вашингтона. Координатор уверен, что Китай будет благоразумен и не совершит непоправимых действий.

«США не собирается брать на себя вину и быть запуганными. Члены парламенты были неоднократно свидетелями угроз со стороны Китая. Но власти должны отдавать себе отчет, мы можем себя надежно защитить, а не запугиваться китайскими страшилками. Мы очень серьезно к этому относимся», — добавил он.

На многочисленные вопросы Кирби так и не смог ответит, а также не смог подтвердить правдивость информации о том, что Китай отправил истребители Су-35 в Тайваньский пролив. Однако и категорически отрицать данного факта не стал.

Ранее постпред Китая Чжан Цзюнь заранее сказал, что данный прецедент не останется безнаказанным, и красную линию США уже перешло. Теперь наступает время контрудара.

Данное обязательство не принимать суверенитет Тайваня длится с 1949 года и для Китая это болезненная и важная история, теперь не совсем ясно, как на самом деле отреагирует страна на такой вызов.