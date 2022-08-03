Садоводы объяснили, как правильно подготовить крыжовник и смородину к зиме

Осенью стоит заняться подготовкой крыжовника и смородины к холодам, иначе со временем урожай будет заметно уменьшаться.

Красная, белая и черная смородина хорошо переносят даже сильные морозы, укрывать их не нужно. Но необходимо обеспечить правильное формирование почек.

Для этого осенью проводится формирование куста. Нужно удалить тонкие и больные побеги, убрать ветки, лежащие на земле. Все это следует сжечь, желательно за пределами участка.

В итоге на смородине должно остаться около 15 побегов. Их перед зимой связывают веревкой по спирали, чтобы ветер не сломал куст.

Не будет лишней обработка от вредителей хлорокисью меди или бордоской жидкость. Стоит помнить, что многие насекомые способны благополучно перезимовать.

Крыжовнику тоже нужна обрезка, иначе он может заболеть. Под кустом следует убрать любые растительные остатки, которые также могут стать источником заболевания.

Осенью необходимы прополка и рыхление почвы. Но делать это нужно таким образом, чтобы не повредить корни. Желательно обработать кусты фунгицидами.

Это подходящее время для внесения удобрений и мульчирования грунта вокруг куста. Можно внести под растение перегной, который защитит крыжовник от морозов.