В США боятся возмездия на американцах из-за убийства лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири
Государственный департамент призвал граждан США во всем мире быть в состоянии повышенной готовности.
Он обосновывает это угрозой возмездия за смерть лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление властей США.
"После смерти аль-Завахири сторонники "Аль-Каиды" или связанных с ней террористических организаций могут попытаться атаковать американские объекты , персонал или граждан", — сообщил Госдепартамент.
Министерство заявило, что обеспокоено сохраняющейся угрозой террористических атак, демонстраций и других насильственных действий против граждан и интересов США за рубежом.
Со смертью лидера террористической организации "Аль-Каида" "появился больший потенциал для антиамериканского насилия".
Президент США Джо Байден объявил в понедельник, 1 августа, что в субботу вечером, 30 июля в Кабуле был убит лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири, один из соорганизаторов нападения на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года.
Опубликовано: Николай Скира
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