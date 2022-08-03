Сегодня в мире отмечают один из лучших летних праздников - день арбуза

Любители сахарной полосатой ягоды могут очень весело провести этот день. Есть отличный повод собраться с друзьями или в кругу семьи. Обязательное условие праздничного настроения - поедание арбузов в неограниченном количестве.

Как в мире празднуют день арбуза? Устраивают пикники на природе, дружеские вечеринки, на которых, естественно, едят много арбузов, угощая друзей и близких.

А еще можно развлечь себя забавными соревнованиями, например, кто дальше плюнет арбузной косточкой или кто больше съест арбузных долек.

Многим понравится конкурс с вырезанием интересных фигур из корок и мякоти любимой полосатой ягоды.

Когда точно возник праздник, не известно, но считается, что традиция отмечать День арбуза пришла из Америки. Именно там каждый год съедается самое большое количество сочного лакомства.

Отношение к арбузам в соединенных штатах особое, так же, как к хот-догам или бургерам. Арбузы у американцев - обязательный атрибут летних пикников.

Это лучшее спасение от жары в знойную погоду. Ягода вкусна и полезна, отлично утоляет жажду и не грозит лишними калориями.

Родина арбуза - Южная Африка, там до сих пор растут дикие арбузы, которые горьковаты на вкус и меньше размером.

Известно, что древние египтяне оставляли арбузы в гробницах фараонов.

Римляне тоже любили полосатую ягоду, с удовольствием употребляли в свежем виде, готовили варенья и соленья.

В России с арбузом познакомились в конце 17 века. Сначала ягода считалась деликатесом и была доступна только богачам. Потом ее начали выращивать в Астраханской области.

До сих пор астраханские плоды славятся своим изысканным вкусом, а сама Астрахань считается "арбузной столицей". Каждый третий арбуз в России выращен именно там.

Первое время арбузы не ели свежими, а использовали для приготовления патоки с пряностями и душистым перцем.

Особую популярность сахарное лакомство обрело в России во времена правления Петра Первого. Государь даже приказывал устраивать салюты в честь знаменитых астраханских арбузов.

Сегодня россияне активно пытаются выращивать арбузы на дачных участках, несмотря на существенную разницу в климатических условиях разных регионов страны.

А первое место в мире по выращиванию огромных ягод принадлежит Китаю.

Японцы же отличились в выведении самых необычных сортов арбузов: на прилавках Страны восходящего солнца можно отыскать экземпляры желтого или черного цвета, а также ягоды в форме куба или пирамиды.