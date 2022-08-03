Цена нефти марки Brent обновила антирекорд и откатилась да 99 долларов за баррель

Накануне заседания ОПЕК+ нефтяные котировки упали до уровня 15 июля. Инвесторы отмечают мировую тенденцию к снижению потребления нефти и опасаются глобальной рецессии.

В ходе торгов на Лондонской фондовой бирже ICE Futures стоимость фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,84% до 98,54 долларов за баррель. Такая низкая стоимость последний раз была зафиксирована 15 июля. 

Вместе с тем цена на фьючерсы нефти марки WTI также упала до отметки 93.19 долларов за баррель. 

Эксперты отмечают, что падение цен на нефть явный признак рецессии в ведущих мировых экономиках. Так ВВП США снижается уже два квартала подряд. Прогнозируется, что в ближайшее время именно нефть станет лидером падения среди сырьевых товаров.

3 августа состоится встреча представителей стран-участниц ОПЕК, в ходе которой будут обсуждаться планы по объёмам добычи углеводородов в сентябре текущего года.  

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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