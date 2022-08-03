Не только бывшая жена: в агрессии и употреблении наркотиков Джонни Деппа обвинила и экс-возлюбленная

Об этом заявила 68-летняя американская актриса Эллен Баркин в ходе судебных разбирастельств Деппа и его экс-жены Эмбер Херд.

Как выяснилось, в слушаниях дела о клевете между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд выступила 68-летняя артистка Эллен Баркин. Она заявила, что ранее, в 1994-м году, состояла с актером в отношениях несколько месяцев, сообщает Рамблер.

По словам Эллен, они встречались несколько раз в неделю, и Джонни при этом всегда был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Она также добавила, что актер принимал кокаин, марихуану, галлюциногены.

На вопрос - как часто она замечала, что Депп бывал в наркотическом опьянении, женщина ответила: мол, он всегда либо пил, либо употреблял наркотики.

Актриса поведала, что Джонни предлагал ей кваалюд — это седативно-снотворный препарат, который был запрещен в 1984 году из-за побочных действий. Но причиной их расставаний, уточнила Баркин, стали не запрещенные нарковещества, а неконтролируемое поведение артиста. Однажды он швырнул в нее бутылку вина, и после этого они перестали общаться.

Ранее в документах по судебному разбирательству между Деппом и Херд журналисты обнаружили новые детали жизни артистки довстречи с Деппом. Сообщается, что юристы актера запаслись фотоматериалами, доказывающими, что Херд танцевала на пилоне обнаженной.