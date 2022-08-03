В Германии заявил о ненужности гарантий для поставки турбины «Северного потока» в Россию

Кабинет министров ФРГ сделал официальное заявление, согласно которому турбина «Северного потока» не попадает под санкции, а следовательно не нуждается в гарантиях поставки в Россию.

В кабинете министров ФРГ заявили, что отремонтированная в Канаде турбина для газопровода «Северного потока» на данный момент находится в Германии. Так как она не попадает под западные санкции, ЕС не будет давать гарантии на поставки оборудования в Россию.

При этом ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона нуждается в уверенности, что турбина не попадает под санкции и «британцы ее не отключат дистанционно». По словам Пескова, британцы «не спешат решать вопрос со стороной поломанной турбиной» именно поэтому.

Более того, в Кремле сомневаются в том, что Канада в принципе заинтересована в ремонте второй турбины, так как канадские и американские санкции затрагивают газотранспортное оборудование. Другими словами, Россия не уверена, стоит ли отправлять вторую турбину на ремонт.

В компании Siemens Energy, которая занимается обслуживанием оборудования «Северного потока» настаивают, что единственное препятствие для увеличения прокачки топлива — позиция России. Именно российская сторона отказывается предоставлять необходимые документы.