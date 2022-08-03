В Молдавии протестующие подарили Саунду корзину с навозом
В Молдавии сторонники оппозиционной партии «Шор» принесли Майе Санду подарочную корзинку с навозом-кизяком в знак протеста.
В среду, 3 августа 2022 года, в Молдавии митингующие устроили мирную акцию протеста против политики действующего президента Майи Санду, которая привела к росту цен и дефициты продовольствия в стране.
Отмечается, что недовольные правительством принесли к зданию администрации президента Молдавии корзину с сушёным кизяком, который жители молдавских сёл вынуждены использовать для обогрева домов, чтобы Санду обратила внимание на ухудшение уровня жизни населения молдаван.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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