В Молдавии протестующие подарили Саунду корзину с навозом

В Молдавии сторонники оппозиционной партии «Шор» принесли Майе Санду подарочную корзинку с навозом-кизяком в знак протеста.

В среду, 3 августа 2022 года, в Молдавии митингующие устроили мирную акцию протеста против политики действующего президента Майи Санду, которая привела к росту цен и дефициты продовольствия в стране.

Отмечается, что недовольные правительством принесли к зданию администрации президента Молдавии корзину с сушёным кизяком, который жители молдавских сёл вынуждены использовать для обогрева домов, чтобы Санду обратила внимание на ухудшение уровня жизни населения молдаван.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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