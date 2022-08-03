Швейцария ввела эмбарго на импорт российского золота

Швейцария ввела новые санкции в отношении России, запретив поставки российского золота.

В среду, 3 августа 2022 года, пресс-служба Федерального совета Швейцарии сообщила о принятии нового пакета санкций, который должен усилить санкционное давление Запада на Россию.

В пресс-релизе отмечается, что в новый пакет санкций включён полный запрет на покупку у российских производителей золота и изделий из данного драгоценного металла, добытого на территории РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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