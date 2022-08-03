Дмитрий Нагиев проговорился, что стал дедушкой

Известный актёр и ведущий Дмитрий Нагиев случайно рассказал, что у него есть внук или внучка. Его старший сын и коллега, актёр Кирилл Нагиев женат, а супруга успела подарить ему ребёнка.

Известный в России актер Дмитрий Нагиев поделился новостями о своем семействе. Звезда экрана ненароком проболтался, что уже носит гордое звание деда.

Нагиев в одном из последних своих интервью поведал о том, что его наследник Кирилл отказывается сниматься вместе со знаменитым родителем.

Кирилл Нагиев - российский актер театра и кино, сын Дмитрия Нагиева и Алисы Шер. По иронии судьбы, юноша, который никогда не мечтал стать известным артистом, успел сняться в нескольких крупных проектах, в частности, он запомнился зрителям по сериалу "Принц Сибири" и проекту телеканала "Пятница" - "Ревизорро-шоу".

После актёр случайно произнёс, что у его сына тоже растёт ребенок.

Я-то как папа был бы рад - лишний раз сыночка под присмотром. А сыночка сам уже папа.

Кирилл Нагиев женат на своей коллеге, актрисе Юлии Мельниковой. Звёзды экрана - не сторонники распространяться о своей личной жизни.

Ранее сообщалось, что продюсер Сергей Лавров видит в роли ведущего популярного шоу "Лучше всех!" (вместо Максима Галкина, который уехал из страны) именно Дмитрия Нагиева.

Лавров убеждён, что шоумен способен справиться с этой задачей даже лучше. чем прежний ведущий. Александра Олешко, которого прочат на замену Галкину, продюсер в этом качестве не видит, считая, что тот не способен справится с подобной задачей.