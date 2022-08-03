Ассоциация ветеранов США выступила против расширения НАТО
Ассоциация ветеранов США обратилась к сенату с просьбой не расширять Североатлантический альянс.
В среду, 3 августа 2022 года, старший советник Ассоциации ветеранов США Дэн Колдуэлл от лица всех членов организации обратился к сенату с призывов голосовать против расширения блока НАТО.
Колдуэлл пояснил, что американские ветераны опасаются усиления конфронтации с РФ из-за принятия в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, первая из которых граничит с северо-западом России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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