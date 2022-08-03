Ассоциация ветеранов США выступила против расширения НАТО

Ассоциация ветеранов США обратилась к сенату с просьбой не расширять Североатлантический альянс.

В среду, 3 августа 2022 года, старший советник Ассоциации ветеранов США Дэн Колдуэлл от лица всех членов организации обратился к сенату с призывов голосовать против расширения блока НАТО.

Колдуэлл пояснил, что американские ветераны опасаются усиления конфронтации с РФ из-за принятия в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, первая из которых граничит с северо-западом России.