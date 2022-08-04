Фермеры назвали лучшие народные средства для подкормки огурцов

Получить хороший урожай огурцов невозможно без подкормок. Но не все садоводы хотят обрабатывать растения химическими веществами. На такой случай существуют народные средства.

Подкормки необходимо вносить не менее двух раз за сезон. Это поможет укрепить иммунитет растений, помочь им противостоять болезням и лучше плодоносить.

Одно из самых эффективных средств – настой луковой шелухи. Он помогает избавиться от бактериальных и грибковых заболеваний, от паутинного клеща и тли.

Шелуху от лука складывают в емкость, заливают кипятком, накрывают и настаивают 4 дня с периодическим помешиванием. После этого жидкость процеживают, разбавляют водой 1:10 и поливают растения.

Другой вариант – раствор куриного помета. Он разводится в соотношении 1:20 с водой и настаивается под крышкой 3 дня. Перед применением его процеживают.

Можно сделать питательный раствор из дрожжей, он повышает урожайность и улучшает состояние корней. 10 г дрожжей растворяют в 10 л теплой воды, добавляют 2 ст.л. сахара, перемешивают и настаивают сутки.

Раствор древесной золы оказывает благотворное действие на огурцы. Для его приготовления нужно залить стакан золы 10 л воды и настоять 10 дней.

Перед внесением подкормок под корень почву нужно увлажнить. Внекорневые подкормки применяются в пасмурную сухую погоду.