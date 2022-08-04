Армия Китая начала учения со стрельбами в шести точках вокруг Тайваня

4 июля Народно-освободительная армия Китая начала военные учения в шести точках акватории вокруг острова Тайвань.

В четверг около семи утра по московскому времени вооружённые силы Китая начали масштабные военные учения вокруг острова Тайвань, окружив его территорию с шести точек в прилегающей акватории. На всех шести позициях вокруг Тайваня китайские войска осуществляют боевые стрельбы из артиллерии.

Вместе с тем Министерство обороны Китая сообщает, что начавшиеся масштабные учения в регионе являются реакцией на высадку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайване.