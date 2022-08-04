Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива

Китайские военные начали учения возле Тайваня, нанеся ракетные удары по целям в прилегающей к острову акватории.

Утром 4 августа вооружённые силы Китая дали старт масштабным военным учениям вокруг Тайваня, начавшимся около 7:00 по московскому времени. В ходе учений китайские войска поразили цели в восточной части тайваньского пролива, запустив ракеты на дальнее расстояние.

Местное китайское издание "Хуаньцю Шибао" также сообщает, что в ближайшее время армия Китая намерена совершить пуск ракет с неядерной боеголовкой в районе Тайваня.