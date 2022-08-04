Newsweek: США потеряют союзников в Европе из-за позиции по России

Агентство Newsweek сообщает, что правительство США может лишиться всех партнёров в европейском регионе из-за позиции Вашингтона по России и украинскому кризису.

4 августа бывший американский посол в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл дал интервью газете Newsweek, где сообщил, что Соединённые Штаты могут лишиться всей поддержки союзников в лице стран Европы из-за непримиримого желания Вашингтона нанести стратегическое поражение России в её специальной военной операции в Украине.

Ранделл напомнил, что европейские государства охвачены энергетическим и экономическим кризисом, вызванным собственными антироссийскими санкциями, а некоторые политики Европы включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана уже открыто просят США отменить все санкции против России.