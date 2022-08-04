Страны АСЕАН осудили маневры Китая из-за прилета Нэнси Пелоси

Глава дипломатии Евросоюза Боррель осудил в четверг, 4 августа, «агрессивные» военные маневры Китая, посчитав, что не было «никаких оснований использовать в качестве предлога» визит на Тайвань главы Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Для депутатов из наших стран поездки за границу — это нормально», — написал Боррель в Твиттере из Пномпеня в кулуарах встречи министров иностранных дел стран АСЕАН.

Его коллеги из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии предупредили, что ситуация вокруг Тайваньского пролива может привести к «открытому конфликту», в совместном заявлении, опубликованном вскоре после этого.

«АСЕАН обеспокоена международной и региональной нестабильностью, особенно последними событиями в соседнем регионе АСЕАН, которые могут привести к просчетам, серьезной конфронтации, открытым конфликтам и непредсказуемым последствиям для великих держав», — заверили они: «Мир остро нуждается в мудрости и чувстве ответственности со стороны всех глав государств для поддержания многосторонности (…) и мирного сосуществования».