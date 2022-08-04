Страны АСЕАН осудили маневры Китая из-за прилета Нэнси Пелоси
Глава дипломатии Евросоюза Боррель осудил в четверг, 4 августа, «агрессивные» военные маневры Китая, посчитав, что не было «никаких оснований использовать в качестве предлога» визит на Тайвань главы Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Для депутатов из наших стран поездки за границу — это нормально», — написал Боррель в Твиттере из Пномпеня в кулуарах встречи министров иностранных дел стран АСЕАН.
Его коллеги из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии предупредили, что ситуация вокруг Тайваньского пролива может привести к «открытому конфликту», в совместном заявлении, опубликованном вскоре после этого.
«АСЕАН обеспокоена международной и региональной нестабильностью, особенно последними событиями в соседнем регионе АСЕАН, которые могут привести к просчетам, серьезной конфронтации, открытым конфликтам и непредсказуемым последствиям для великих держав», — заверили они: «Мир остро нуждается в мудрости и чувстве ответственности со стороны всех глав государств для поддержания многосторонности (…) и мирного сосуществования».
Опубликовано: Тарас Медведев
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