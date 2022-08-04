МЧС удалось ликвидировать открытое горение на складе OZON
Пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации открытого горения на складе OZON в Истре.
Пресс-служба МЧС Российской Федерации распространило сообщение о том, что на складе OZON в Истре удалось ликвидировать открытое горение.
"В 5:45 часов на месте возгорания ликвидировано открытое горение" - говорится в сообщении.
Пожар на складе OZON в Московской области начался днём 3 августа. Уже к вечеру удалось ликвидировать возгорание на площади 55 тыс. кв. метров.
По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Основной версия произошедшего - поджог. Имущество склада было застраховано на сумму 11 миллиардов рублей.
Опубликовано: Максим Алексеев
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