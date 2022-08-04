Галкина, Хаматову и Урганта проверят на уплату налогов

Депутат Госдумы России Иван Сухарев заявил, что такую проверку нужно провести в отношении российских артистов, которые покинули страну.

Соответствующее письмо парламентарий направил генпрокурору РФ Игорю Краснову. В своем обращении Иван Сухарев обратил внимание, что артисты, которые неоднозначно высказывались о спецоперации на Украине, теперь распродают свое имущество, сообщает Рамблер.

Депутат при этом сомневается в источниках доходов, на которые артисты приобретали свою собственность. По его словам, остается открытым вопрос по уплате налогов с этих доходов.

Иван Сухарев отметил, что в случае обнаружения нарушения законодательства необходимо принять меры прокурорского реагирования - в том числе и по аресту всех счетов, а также объектов движимого и недвижимого имущества, "с последующей передачей в доход государства".

Предположительно, речь идет об Иване Урганте, Чулпан Хаматовой, Максиме Галкине.

Ранее появилась информация, что Ургант продолжает зарабатывать в России. В частности, телеведущего заметили на одном из корпоративов в городе Санкт-Петербург.. До этого шоумен был приглашен в качестве ведущего на частную вечеринку в Омске.