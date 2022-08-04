Охлобыстин открыл правду об одиночестве Цискаридзе

Известный российский актёр Иван Охлобыстин с уважением относится к артисту балета Николаю Цискаридзе, понимая, что тот пожертвовал своей личной жизнью ради искусства.

Артист Иван Охлобыстил с уважением отзывается о звезде балета и ведущем программы "Сегодня вечером" Николае Цискаридзе, так как тот никогда не позволял себе негативно высказываться в адрес актёра, хотя тот ему явно не нравился.

Исполнитель одной из главных ролей сериала "Интерны" рассказал, что думает о Цискаридзе в собственном блоге в Яндекс.Дзен.

Нас с ним свела жизнь в доме общего друга - прекрасного человека, плюс: я был крестный его сына. Этого человека. Не Цискаридзе. У Николая, по-моему, нет детей. Жертва профессии.

Иван Иванович считает артиста балета отличным психологом и гением в своей профессии. Охлобыстин утверждает, что Николай Максимович видит, кто из себя что представляет.

Актёр признался, что относится к гениальному танцору с большим уважением, в особенности за то, что тот ни разу не позволил себе нелестно высказаться о нём на публике.

Я, кстати, кажется ему никогда не нравился. Но, к его чести, он ни разу не афишировал это, чем заслужил мое уважение.

Николаю Цискаридзе уже 48 лет, но до сего дня он не только ни разу не был женат, но даже не состоял ни с кем в отношениях.

Сам артист говорил, что беседы о рождении детей его не трогают.