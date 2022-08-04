МИД РФ: присутствие посла Норвегии Эллингсен в России больше невозможно

Министерство иностранных дел России вызвало норвежского посла из-за оскорбительного поведения консула Норвегии Элисабет Эллингсен.

4 августа представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что посол Норвегии вызван в здание российского МИДа, где ему заявлен решительный протест из-за поведения норвежского консула Элисабет Эллингсен в Мурманске. Норвежскому послу было разъяснено, что после поступка Эллингсен её дальнейшее пребывание в России исключено.

Напомним, что 6 июля консул Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен попала в скандальный инцидент, заявив на ресепшене местного отеля о том, что она "ненавидит русских".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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