МИД РФ: присутствие посла Норвегии Эллингсен в России больше невозможно
Министерство иностранных дел России вызвало норвежского посла из-за оскорбительного поведения консула Норвегии Элисабет Эллингсен.
4 августа представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что посол Норвегии вызван в здание российского МИДа, где ему заявлен решительный протест из-за поведения норвежского консула Элисабет Эллингсен в Мурманске. Норвежскому послу было разъяснено, что после поступка Эллингсен её дальнейшее пребывание в России исключено.
Напомним, что 6 июля консул Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен попала в скандальный инцидент, заявив на ресепшене местного отеля о том, что она "ненавидит русских".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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