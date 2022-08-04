Прорыв в трансплантологии органов человека: реанимация мёртвых клеток свиней
Учёные реанимируют мёртвые клетки свиней. Новая технология оценивается как потенциальный прорыв в области трансплантологии органов человека.
Учёные из Йельского университета (США) разработали перспективную технологию, которую используют для восстановления клеток только что умерших свиней.
Эти исследования ставят под сомнения представления о жизни и смерти. Новая технология позволяет вернуть клетки умерших животных к функционированию.
"Гибель клеток можно остановить. Мы восстановили функции клеток, которые должны были быть мертвы" - заявил Ненад Сестан, профессор неврологии Йельского университета.
В медицинской среде новые исследования вызвали споры этического характера. Нет единого подхода к вопросу использования технологии для сохранения органов уже умерших людей. Тем не менее новые исследования рассматриваются как очень перспективные.
Если учёные достигнут успеха, то органы для трансплантологии можно будет доставлять на большие расстояния. Это спасёт огромное количество людей, которые раньше были обречены на смерть.
Новая технология находится на самых ранних стадиях развития. Исследования продолжаются. Но уже сейчас можно говорить, что грань между жизнь и смертью в ближайшее время может быть пересмотрена.
Опубликовано: Максим Алексеев
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