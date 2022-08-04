Прилепин рассказал, что Ургант снимает новый Ютуб-проект в Останкино

Писателя Захара Прилепина огорчила новость о том, что ведущий Иван Ургант занят съёмками своего нового шоу на Ютубе на на территории теле- и радиокомпании "Останкино".

Известный в России писатель Захар Прилепин сообщил новость о том, что ведущий телевидения, актёр и юморист Иван Ургант начал съемки нового проекта, над которым работает в "Останкино".

Писатель признался, что эта информация его огорчила по той причине, что пока отечественные солдаты рискуют жизнями, участвуя в спецоперации, осуждающие их действия знаменитости чувствую себя на территории Российской Федерации как ни в чём не бывало.

Прилепин поделился "печальными" сведениями в своём Телеграм-канале.

Позавчера, говорят, в коридорах "Останкино" Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе. Думаю, YouTube-проект. Вернее, ничего не думаю. Просто вот рассказали.

Напомним, что Иван Ургант подверг критике спецоперацию в тот день, когда она была запущена - 24 февраля 2022 года. После ведущий Первого канала отправился в Израиль, но очень скоро вернулся на родину, не выходя на связь со своими подписчиками.

Рейтинговая передача "Вечерний Ургант", бессменным ведущим которой был Иван, перестала выходить в эфир за несколько дней до объявления об СВО. До сей поры программы нет в сетке вещания главного телевизионного канала страны.