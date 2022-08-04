Advance: Косово может стать местом для войны США и России

Хорватское издание Advance заявило, что в Европе может разгореться война Вашингтона и Москвы.

Обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович в своей статье, опубликованной 4 августа, заявил, что эскалация Сербии и Косово настолько опасна, что может перерасти в опосредованную войну США и России.

Военный конфликт Косово закончился в 1999 году, но перерос в статус замороженного конфликта.

В 2008 году Косово объявило о своей независимости, и ее суверенитет признали десятки государств. Сербия не признает независимость Приштины.

Обозреватель Марьянович отмечает, что на стороне Косово выступило НАТО, а Сербию поддержала Россия.

В случае обострения конфликта сербы могут быть полностью изгнаны из Косово.

Также возможен более опасный сценарий, когда Косово, превратится в поле боя для России и США. Советский Союз и США не раз опосредовано воевали во время Холодной войны напоминает Марьянович.