Высоцкая сообщила о своём страшном диагнозе

Известная российская актриса Юлия Высоцкая извинилась перед зрителями за то, что спектакли с её участием отменены. Актриса больна коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

Актриса Юлия Высоцкая принесла извинения зрителям, которые приобрели билеты на спектакли, где та играет. В ближайшее время артистка не выйдет на сцену.

Высоцкая сообщила, что спектакли с ее участием в театре имени Моссовета отменили из-за плохого самочувствия артистки.

Пару дней назад актриса поняла, что заразилась коронавирусом.

Знаменитость ушла на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Она принесла свои извинения поклонникам, которые хотели посетить представления.

В настоящее время в театре имени Моссовета проходит неделя, посвящённая творчеству режиссёра Андрея Кончаловского. Его законная супруга должна была появиться в 5 спектаклях, а в самый последний день тематической неделе участвовать в сюрпризе, который труппа хотела преподнести по поводу юбилея Кончаловского.

Тут без вариантов - ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи.

Фанаты обеспокоены самочувствием как самой актрисы, так и ее супруга Андрея Кончаловского, которому уже 84 года. К сожалению, пожилой мужчина находится в группе риска и может сильно пострадать, если заразится современной напастью.