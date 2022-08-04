Высоцкая сообщила о своём страшном диагнозе
Известная российская актриса Юлия Высоцкая извинилась перед зрителями за то, что спектакли с её участием отменены. Актриса больна коронавирусом и ушла на самоизоляцию.
Актриса Юлия Высоцкая принесла извинения зрителям, которые приобрели билеты на спектакли, где та играет. В ближайшее время артистка не выйдет на сцену.
Высоцкая сообщила, что спектакли с ее участием в театре имени Моссовета отменили из-за плохого самочувствия артистки.
Пару дней назад актриса поняла, что заразилась коронавирусом.
Знаменитость ушла на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию. Она принесла свои извинения поклонникам, которые хотели посетить представления.
В настоящее время в театре имени Моссовета проходит неделя, посвящённая творчеству режиссёра Андрея Кончаловского. Его законная супруга должна была появиться в 5 спектаклях, а в самый последний день тематической неделе участвовать в сюрпризе, который труппа хотела преподнести по поводу юбилея Кончаловского.
Тут без вариантов - ковид. Я самоизолировалась. Так что вернусь на сцену, как только разрешат врачи.
Фанаты обеспокоены самочувствием как самой актрисы, так и ее супруга Андрея Кончаловского, которому уже 84 года. К сожалению, пожилой мужчина находится в группе риска и может сильно пострадать, если заразится современной напастью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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