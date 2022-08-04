Третьяковка остановила работу из-за сообщения о бомбе
Музеи Третьяковской галереи остановили работу до 19:00 из-за сообщения о бомбе в здании.
Музеи Третьяковской галереи на Крымском валу и в Лаврушинском переулке 4 августа сообщили о том, что не будут работать до 19:00.
Причиной является сообщение о том, что музеи по адресу Лаврушинский переулок, дом 10 и 12 и Новая Третьяковка, дом 10 заминированы.
Отмечается, что угроза была анонимной. Накануне неизвестный человек дважды за три для сообщал о минировании Третьяковской галереи.
Из музея на время проверки было эвакуировано 500 человек. Руководство сообщает, что посетителей, которые не успели закончить просмотр экспозиции из-за эвакуации.
Они смогут прийти в Третьяковку в любой день до 14 августа по предъявлению билета.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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