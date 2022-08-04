АвтоВАЗ: производство Lada Vesta будет перенесено в Тольятти

Руководство крупнейшего российского автоконцерна принял решение перенести производство популярной модели из Ижевска в Тольятти.

Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, озвучил решение совета директоров автоконцерна о переносе производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. Автомобиль будет собираться на линии с производительностью 60 штук в час.

Решение было принято на основании новой стратегией, разработанной компанией. Предполагается, что порядок использования производственных площадок в Тольятти и Ижевске будет изменён.

Производственная мощность "Лада Ижевск", в 32 автомобиля в час, явно недостаточна для удовлетворения спроса на российском рынке.

Соколов заверил, что новая индустриальная политика АвтоВАЗа позволит обеспечить занятость всего 42-тысячного коллектива концерна и массовых сокращений не будет.

В 2021 году было продано 350,7 тыс. автомобилей. В первом полугодии 74,7 тыс. Это в 2,7 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года. Максим Соколов заявил, что в 2023 году АвтоВАЗ планирует продавать до 500 тыс. автомобилей в зависимости от спроса на рынке.