Медведев пообещал отомстить YouTube за удаление канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Папа Римский Франциск заявил, что правду о взрыве в порту Бейрута невозможно скрыть

Во время еженедельной общей аудиенции Папа Римский Франциск напомнил, что 4 августа будет вторая годовщина взрыва в порту Бейрута, во время которого были ранен тысячи людей и погибло 215 человек.

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