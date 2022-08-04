Медведев пообещал отомстить YouTube за удаление канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал не оставить без внимание удалению YouTube-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова.

В четверг, 4 августа 2022 года, бывший президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал удаление видеохостингом YouTube канала российского блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова за якобы разжигание ненависти.

Медведев поддержал Пучкова и заявил, что блокировка канала «Гоблина» за нарушение правил сообщества обязательно получит соответствующий правомерный ответ с российской стороны.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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