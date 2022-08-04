Google удалил канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова с YouTube
Американская компания Google удалила канал Дмитрия «Гоблина» Пучкова с YouTube из-за нарушения правил сообщества.
В четверг, 22 августа 2022 года, российский писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в социальных сетях сообщил о блокировке своего YouTube-канала по причине нарушения правил сообщества.
Представители Google в пресс-релизе объяснили блокировку канала «Гоблина» на принадлежащем компании видеохостинге YouTube тем, что Дмитрий Пучков якобы разжигал ненависть среди пользователей публикуемыми видеоматериалами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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