Россиянина Александра Винника экстрадировали в Грецию, где его насильственно похитили

Адвокат программиста Александра Винника утверждает, что его насильственно похитили в Греции и вывезли в США.

4 августа адвокат Винника Зои Константопулу сообщила российскому агентству РИА, что её подзащитного, гражданина России Александра Винника, экстрадировали из Франции в Грецию, где он исчез из полицейского управления аэропорта Афин.

Константопулу подчеркнула, что данная ситуация крайне похожа на насильственное похищение и допустила, что Винника могли выдать Соединённым Штатам, которые намерены судить российского программиста за возможное отмывание денег через биржу криптовалют, за что ему может грозить до 55 лет лишения свободы в американской тюрьме.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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