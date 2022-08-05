Саудовская Аравия и ОАЭ обещают существенно увеличить добычу нефти, но при одном условии

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты пообещали значительно увеличить добычу нефти, если мир столкнется с кризисом предложения этой зимой.

Лидеры ОПЕК пришли к выводу, что не могут выбрасывать на рынок каждый баррель, поскольку этой зимой газа в Европе, возможно, не будет, а в следующем году может быть установлен потолок цен на российскую нефть.

По информации источников информагентства, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие члены ОПЕК имеют до 2,7 млн баррелей в день свободных производственных мощностей.

Глобальный энергетический кризис, вызванный ситуацией в Украине, заставил многие страны беспокоиться о своих зимних запасах.

В частности, Европа опасается, что Россия полностью перекроет поставки газа в регион в ответ на западные санкции. Особенно страдает от энергетического кризиса Германия.

В ответ на напряженный рынок нефти ОПЕК+ объявила на своем последнем заседании, что увеличит ежедневную добычу на 100 000 баррелей в день в сентябре, что приведет к росту цен на нефть выше 100,45 доллара за баррель в среду.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем ОПЕК с добычей примерно 10,6 млн баррелей в день в июле.

ОАЭ являются третьим по величине после Ирака с добычей около 3,1 млн баррелей в день.