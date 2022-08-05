Сергей Соседов на критику Марии Шукшиной дал очень резкий ответ

55-летняя актриса негативно оценила передачу «За гранью», а ведущий заявил, что «за гранью» то, что происходит в ее семье.

Мария Шукшина не первый год борется со скандальными телешоу. Актриса считает, что передачи, где трясут грязным бельем, вытаскивают на потребу публики пикантные подробности из личной жизни героев, надо убрать из эфира.

Недавно досталось и интеллигентному Сергею Соседову, сообщает КП. Однако телеведущий не смолчал.

Актриса набросилась на него и его проект "За гранью". В этой передаче ведущий выслушивает страдания гостей студии и предлагает пути решения всем миром.

Но Шукшиной это шоу не нравится. "Для кого передача? Молодежь это не смотрит, она телевизор вообше не смотрит. Телевизор смотрят 50 процентов зрелых людей - в основном пенсионеры. Аудитория консервативная, поэтому напрашивается один ответ: эти передачи ни для кого", - заявила Мария.

Соседов молчать не стал и остро ей ответил."Наше шоу - не о благополучных людях, как, например, Маша Шукшина. Наша передача - не шоу ради шоу. Мы говорим о том, что людям нужна помощь, что нельзя отворачиваться от них".

Он подчеркнул, что передача показывает людей, которые находятся в "тяжелейших социальных условиях". Ведущий и гости шоу пытаются нуждающимся помочь.

При этом Соседов напомнил, что в семье Шукшиной много проблем. "Мария, а то, что происходит в вашей семье - с вашей матерью, вашей сестрой Ольгой, не за гранью?" - задался вопросом телеведущий.