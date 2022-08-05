В Таиланде 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе недалеко от Паттайи
По меньшей мере тринадцать человек погибли в Таиланде в результате пожара в ночном клубе недалеко от туристического города Паттайя в ночь с четверга на пятницу 5 августа.
В отчете местных спасателей сообщается о 13 погибших, четырех женщинах и девяти мужчинах, и 41 раненом.
«Среди погибших нет иностранцев», — сообщил агентству AFP сотрудник полиции округа Плу Та Луанг.
Пожар вспыхнул около 1 часа ночи с четверга на пятницу в заведении "Гора Б", в районе Саттахип, недалеко от морского курорта Паттайя, примерно в 180 километрах от столицы Бангкока.
Пожар был локализован около 4 часов утра, сообщил AFP член спасательной группы Фонда Саванга Роджанатхаммасатана. Наличие на стенах акустической пены, которая должна была изолировать здание от постороннего шума, способствовало распространению огня и усложняло задачу пожарным, говорится в сообщении спасателей.
На опубликованном ими видео видно горящее здание, из которого пытаются выбраться несколько человек в горящей одежде посреди густого черного дыма.
Опубликовано: Тарас Медведев
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