В Таиланде 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе недалеко от Паттайи

По меньшей мере тринадцать человек погибли в Таиланде в результате пожара в ночном клубе недалеко от туристического города Паттайя в ночь с четверга на пятницу 5 августа.

В отчете местных спасателей сообщается о 13 погибших, четырех женщинах и девяти мужчинах, и 41 раненом.

«Среди погибших нет иностранцев», — сообщил агентству AFP сотрудник полиции округа Плу Та Луанг.

Пожар вспыхнул около 1 часа ночи с четверга на пятницу в заведении "Гора Б", в районе Саттахип, недалеко от морского курорта Паттайя, примерно в 180 километрах от столицы Бангкока.

Пожар был локализован около 4 часов утра, сообщил AFP член спасательной группы Фонда Саванга Роджанатхаммасатана. Наличие на стенах акустической пены, которая должна была изолировать здание от постороннего шума, способствовало распространению огня и усложняло задачу пожарным, говорится в сообщении спасателей.

На опубликованном ими видео видно горящее здание, из которого пытаются выбраться несколько человек в горящей одежде посреди густого черного дыма.